Giselle Itié faz desabafo sobre ser mãe solo: Estoura a alma até quebrar os ossos

16/08/2020 | 13:10



Giselle Itié, que deu à luz o primeiro filho, Pedro Luna, de seu relacionamento com Guilherme Winter, está completamente imersa na maternidade, mas faz questão de mostrar que nem tudo é perfeito. No Instagram, a atriz fez um desabafo sobre ser mãe solo, focando no quanto a mulher se sente desemparada neste cenário:

A solidão de uma mãe solo é tão assustadora a ponto de estourar a alma até quebrar os ossos. (Sim, nasci no México. Não, não é drama), escreveu, incluindo a #asmaessoloprecisamesbravejar.

Ela ainda respondeu o seguinte a uma de suas seguidoras na rede social:

Acredito que devemos falar mais sobre isso. Pois me parece tão natural pai não se responsabilizar e mãe se sobrecarregar... que poucas falam sobre, a gente precisa arrancar essa raiz!

É isso aí, né?