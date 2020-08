Trilogia andreense

Ademir Medici

APRESENTAÇÃO

Texto: Claudia Ferreira

Essas fotos raras e maravilhosas foram enviadas por Marcelo Gieremek, que participa do nosso grupo. Ele é filho de Leda Pezzolo e neto de Elvira Pezzolo, filha de José Pezzolo, que foi dono da célebre fábrica de geladeiras de Santo André.

Uma das geladeiras é preservada. Foi doada pela família ao Museu Dr. Octaviano Gaiarsa, o Museu de Santo André.

As fotos são de 1935 ou 1936. Elas foram batidas na Rua Dona Gertrudes de Lima, esquina com a Rua Francisco Amaro. Os detalhes merecem uma atenção:

1 – A placa na foto da menina, com a publicidade do Armazém São Bernardo.

2 – As roupas da época, algumas mulheres com o vestido de cintura baixa, bem comum também nos anos 1920. Algumas de cabelos curtos la garçonne.

3 – A rua de terra em pleno Centro de Santo André e homens saindo do estabelecimento, usando terno e chapéu.



IDENTIFICAÇÃO

Texto: Marcelo Gieremek

1 – A foto onde aparece minha mãe, Leda Pezzolo (à época), andando de triciclo. A placa atrás, onde acredito estar escrito o seguinte:

ARMAZÉM SÃO BERNARDO

SECOS E MOLHADOS FINOS

DE MIGUEL CAPUCHIM & IRMÃO

DEPÓSITO DE LENHA E CARVÃO

ENTREGAS A DOMICILIO FONE...

2 – Na foto onde estão várias damas, minha avó Elvira Pezzolo (a última à direita), filha de José Pezzolo; as demais são primas, parentes, amigas.

3 – Não consegui identificar a dama elegante que aparece sozinha com uma sombrinha.

Eu admiro qualquer assunto, foto, objeto ou história que remetam a esse passado maravilhoso que tivemos em Santo André

Diário há meio século

Domingo, 16 de agosto de 1970 – ano 13, edição 1311

Manchete – Caçada (aos tupamaros) prossegue. Mas quem salvará cônsul brasileiro sequestrado no Uruguai?

Santo André – O prefeito Newton Brandão assinou contratos para a construção dos Centros Educacionais de Camilópolis e Vila Assunção.

São Bernardo – O prefeito Aldino Pinotti inaugurou o primeiro trecho da Avenida Faria Lima, sobre a galeria do Ribeirão dos Meninos.

Em 16 de agosto de...

1930 – Mais dez reservistas aprovados em Santo André: Laurindo Zamboto, Ludovico Marconi, Moacyr de Almeida Rocha, Manoel Goes, Mario Ferreira, Martilio Rodrigues, Mario Reys, Marcelino Mafra Cardoso, Orlando Bacci, Oswaldo Pelogia.

1975 – Rádio Diário do Grande ABC recebe a Medalha de Mérito Cívico de São Bernardo.

