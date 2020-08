Após pandemia, Parque Celso Daniel vai oferecer brinquedos inclusivos itinerantes

Do Diário do Grande ABC



13/08/2020 | 19:04



Começa a funcionar após liberação segura por conta da pandemia de Covid-19 os brinquedos adaptados instalados no Parque Celso Daniel, em Santo André. Trata-se de parquinho inclusivo itinerante, que vai percorrer parques e praças da cidade. O parque Celso Daniel foi o primeiro a receber os quatro brinquedos, que são skate, tirolesa, gangorra e balanço. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria da Pessoa com Deficiência.



“Estamos dando mais um passo para que a cidade se torne mais inclusiva. É uma alegria muito grande estar aqui inaugurando estes equipamentos, graças ao pedido das crianças com deficiência que perguntaram por que não tinham brinquedos que pudessem utilizar”, destacou o prefeito Paulo Serra, que esteve no parque Celso Daniel nesta quinta-feira (13).



O projeto surgiu em uma reunião do prefeito com crianças que estudam na rede municipal de ensino. Durante o encontro, a estudante Helena de Oliveira Monferros, que tem 11 anos e é cadeirante, questionou a ausência de brinquedos adaptados nos parques. Nesta quint-feira (13), a estudante acompanhou a entrega dos equipamentos no parque Celso Daniel e comemorou a iniciativa. “Cada pessoa aqui é muito importante, queria agradecer todos os envolvidos, porque quando as pessoas brincam eu fico olhando e não consigo brincar, então muito obrigada por hoje”, afirmou Helena.



“Tenho certeza que Santo André será referência em nosso país com políticas públicas de inclusão, com olhar de cuidado para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Hoje a gente ganha um presente, que será o primeiro de muitos, o parquinho itinerante começa aqui e vamos percorrer todos os outros parques e praças também”, afirmou a secretária da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco.