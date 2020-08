Luisa Stefani volta ao circuito com vitória nas duplas em torneio nos EUA

10/08/2020 | 22:41



Principal duplista do Brasil, Luisa Stefani voltou ao circuito profissional com vitória, nesta segunda-feira. A tenista e sua parceira, a americana Hayley Carter, venceram as locais Quinn Gleason e Catherine Harrison por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, pela rodada de abertura do Torneio de Lexington, nos Estados Unidos.

Formando a dupla cabeça de chave número quatro da competição, Stefani e Carter vão enfrentar já nas quartas de final a vencedora do duelo entre Sloane Stephens e Bethanie Mattek-Sands, ambas dos EUA, e a dupla composta pela também americana Emina Bektas e pela britânica Tara Moore.

Stefani é a primeira tenista brasileira a voltar a competir no circuito profissional após a paralisação de quase cinco meses, causada pela pandemia do novo coronavírus. As competições oficiais femininas voltaram na semana passada, com a disputa do Torneio de Palermo, na Itália. Nesta semana, estão sendo disputados os Torneios de Lexington (quadra dura) e de Praga (saibro), na República Checa.

Nos últimos meses, Stefani permaneceu em solo americano, onde mora. Mas não permaneceu parada. A atual número 45 do ranking de duplas da WTA disputou seguidas exibições na própria academia onde treina, a Saddlebrook, na Flórida. Foram jogos de simples, que não têm sido mais sua especialidade no circuito, com saldo positivo, de 16 vitórias em 28 jogos.