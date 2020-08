08/08/2020 | 17:10



Em breve papai, Marcelo Adnet demonstrou que está pensando em investir no bem-estar de sua família. Conforme noticiado pelo jornal Extra, o humorista está negociando a compra de uma mansão em um condomínio de luxo no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O dono atual da propriedade é ninguém menos que a atriz Danielle Winitis, e o preço avaliado do imóvel, segundo a publicação, é de quatro milhões de reais, que está sendo negociado.

O companheiro de Patricia Cardoso, que está em uma gestação de 24 semanas, provavelmente fará toda a mudança antes da chegada de sua primeira filha.

A casa conta com dois andares, piscina e espaço de sobra.

Que poder, né?