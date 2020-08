Fernanda Lima relembra participação no programa de culinária de Rodrigo Hilbert e internautas elogiam: São um casal tão lindo

01/08/2020 | 18:11



Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima são realmente um casal de dar inveja. Na manhã deste sábado, dia 1, a Globo reprisou um dos episódios antigos do programa Tempero de Família, comandado Rodrigo no GNT, que contou com a participação de Fernanda.

A química e sincronia do casal, mesmo na cozinha, encantou os internautas, que acabaram elogiando mais a relação entre os dois do que a própria receita:

Ai o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima são um casal tão lindo, comentou um internauta.

Olhe para o seu amor da mesma forma que a Fernanda Lima olha para o Rodrigo Hilbert, sugeriu outro.

Meu Deus, ver o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima cozinhando é um colírio para os olhos, decretou um terceiro.

Os pratos preparados pela dupla no programa foram o passo a passo de um estrogonofe de frango sem creme de leite, arroz de coentro, salada de batatas e, para sobremesa, um merengue com baba de moça. Um cardápio completo e muito especial, tendo em vista de que a própria Fernanda se lembra muito bem até mesmo do gosto!

Na madrugada deste sábado, a apresentadora publicou um clique tirado durante as gravações da atração e relembrou a ocasião:

Peguei um avião gravidíssima e enjoada para participar do teu Tempero no ano passado. Mais uma vez, valeu a pena. Escrevo esta legenda às 4h30 da manhã, trocando a roupa da Maria, toda mijada (sim, vazou), para lembrar que logo mais, às 9h30 no É de Casa, estaremos relembrando esse momento. O arroz de coentro ficou uma delícia! Te amo e estarei sempre na torcida por ti, Rodrigo Hilbert.

Isso é o que podemos chamar de power couple, não é mesmo?