Com reservas, São Paulo vence o Bugre e ajuda rival

Da Redação



27/07/2020 | 00:01



Apesar de entrar com time reserva em campo, o São Paulo venceu ontem o Guarani, por 3 a 1, na Vila Belmiro, em Santos, e deu uma mão para a classificação do rival Corinthians, encerrando dúvidas sobre a disposição dos jogadores no confronto. Ao estilo Fernando Diniz, mesmo com a equipe formada majoritariamente pela garotada, o Tricolor joogu com a bola no chão e foi perigoso nos contra-ataques, embora não tivesse posse da bola no duelo, como acontece com os titulares.

Everton, Helinho e Paulinho Boia marcaram para o clube do Morumbi. Rafael Costa marcou o gol de honra dos campineiros, que ainda anotaram outro tento quando o jogo estava 2 a 1, mas o juiz registrou impedimento, de forma equivocada. O goleiro Tiago Volpi foi um dos destaques da partida, com ao menos duas defesas importantes. Com o placar, o Bugre ficou fora da fase final.

O São Paulo receberá o Mirassol nas quartas.