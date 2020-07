Marina Ruy Barbosa lança própria marca de roupas e diz se vai abandonar carreira de atriz

26/07/2020 | 14:10



Marina Ruy Barbosa já tem uma carreira sólida e reconhecida na atuação e está com uma vida pessoal bastante estável, então, ela decidiu apostar em outra vertente: a da moda.

No último sábado, dia 25, a artista anunciou em sua página no Instagram que está lançando a marca ShopGinger [loja ruiva, em português]. Porém, quem se preocupa que essa nova atividade vai impedir que vejamos Marina novamente nas telinhas está enganado, já que ela disse que pretende conciliar ambas as coisas.

Eu amo incondicionalmente ser atriz (e já estou cheia de saudades de atuar) e isso naÌ?o vai mudar. Mas, paralelamente, preciso dar espaço a outras mulheres que habitam dentro de mim, escreveu.

No comunicado, a ruiva destacou que esse desejo de se tornar empresária tomou forma durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, só que é algo que ela ambiciona há tempos:

Eu venho mergulhando em mim mesma já faz um tempo. Tentando me questionar sobre milhoÌ?es de coisas. Quem eu sou? Quais caminhos devo seguir? Como cuidar de mim mesma dando espaço pra felicidade genuína? Qual o meu papel nesse mundaÌ?o? E no meio dessa minha viagem de autoconhecimento, comecei a desenvolver um sonho antigo.

E ainda contou como está sendo essa jornada:

Tem sido um processo longo. E tenho aprendido muito sobre um universo que nunca vivi taÌ?o intensamente.

A primeira coleção da marca promete, uma vez que 100% do lucro será revertido para a ONG Gerando Falcões, que atua em comunidades brasileiras.

O companheiro de Marina, Xande Negrão, demonstrou todo o seu orgulho em um comentário na publicação:

Menina, mulher, atriz, autora, esposa e agora empreendedora! Amor, o caminho vai ser longo e cheio de obstáculos, mas vai valer a pena. Tenho muito orgulho de tu! Te amo!

FAMÍLIA

Por falar em Xande Negrão, ele e Marina pretendem aumentar a família futuramente. Em entrevista para o jornal O Globo, a atriz revelou que os filhos só não vieram ainda por conta de sua dedicação ao trabalho.

- Eu desejo ser mãe, está nos meus planos e é um sonho. Mas não é um sonho para agora. Também acho que essa é uma decisão principalmente da mulher. No momento que chegar a hora, vou sentir.