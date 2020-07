Pedagoga sonha em fazer livro com reflexões sobre a pandemia

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



26/07/2020 | 00:01



Professora da rede municipal de São Bernardo e Diadema, a pedagoga Patrícia Lúcia dos Santos, 44 anos, tem registrado sua visão sobre a pandemia em textos que publica nas redes sociais. Porém, em razão da magnitude dos fatos, o desejo vai além e o objetivo é publicar um livro reunindo seus relatos.

“Passei a escrever sobre a pandemia por saber que este é um momento histórico, que será sempre lembrado e passado da nossa geração para as futuras. É um momento nunca vivido”, afirmou Patrícia. “E por achar este momento importante, acho que precisa ficar registrado e, por isso, pretendo publicar um livro com essas passagens.”

Ela, que leciona há 12 anos, conta que o amor pela escrita surgiu ainda na infância, quando uma professora da 3ª série (atual 2º ano do ensino fundamental) despertou sua paixão pela língua portuguesa. “Na escola, sempre me dei bem em português e, mais tarde, na língua inglesa, da qual também gosto muito. Meus textos sempre foram muito elogiados pelos meus professores, principalmente pela professora Ana Maria (responsável por apresentar Patrícia à escrita)", relatou.

Apesar de ter aperfeiçoado técnicas, principalmente durante a faculdade, o ‘jeito’ para lidar com as palavras está presente desde antes da alfabetização. “Comecei a falar muito cedo. Aos 3 anos, já cantava as músicas do Roberto Carlos e todos ficavam admirados com a minha pronúncia correta. Sempre fui muito exigente com a escrita correta das palavras”, detalhou.

Além disso, a cada nova produção, não é simplesmente mais um texto a ser publicado, já que é como um “filho que nasce”. “Gosto de escrever sempre para trazer uma reflexão. Não escrevo por escrever, mas por achar necessário deixar registrado de uma forma marcante.”

Inclusive, uma das suas composições mais recentes, A Vida Por Um Vírus, propõe reflexão logo nas primeiras linhas: “Como pode algo invisível, imperceptível a olho nu, causar dores em tamanha dimensão mundial?” E continua: “Essa pandemia nos trouxe perdas, para alguns irreparáveis, mas também nos trouxe um novo olhar sobre tudo, novas perspectivas, novos valores.”

Para Patrícia, este momento proporcionou a convicção de que está no caminho certo, o da educação. “Tive certeza disso por causa da adequação que nós, professores, precisamos passar para nos adaptarmos à nova realidade de aulas on-line, por meio de redes sociais e videoconferências, necessárias para dar continuidade ao ensino de nossos alunos.”

Prova de que professores também aprendem diariamente, ela afirma que a pandemia a fez valorizar os detalhes e as pequenas coisas, principalmente as pessoas, o que não acontecia antes devido à correria do cotidiano. Assim como outros assuntos que surgem e que Patrícia transforma em textos, as mudanças de hábitos e do modo de enxergar a vida foram parar em uma de suas produções. “Não sabemos ainda exatamente quando isso tudo terá fim ou, até mesmo, se terá fim; o que sabemos é que os que estão entendendo o recado sairão melhores, mais empáticos e mais humanos para viver um ‘novo normal’, pois nunca mais seremos os mesmos ou viveremos como antes”, escreveu.