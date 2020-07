Após três meses, Gabriela Pugliesi volta ao Instagram e desabafa: Perdi minha paz

21/07/2020 | 09:10



Gabriela Pugliesi está de volta! Cerca de três meses após desativar as redes sociais por causa de uma polêmica envolvendo uma festa em sua casa durante o período de isolamento social, a influenciadora digital ressurgiu no Instagram para fazer um grande desabafo.

- Eu vivi dias extremamente necessários fora da internet que foram muito importantes para mim, para o meu aprendizado. No inicio foi duro porque foi acompanhado de um erro, um ato imaturo e inconsciente, disse ela no início do vídeo.

A influenciadora ainda reconheceu que por causa da polêmica acabou tendo o trabalho prejudicado:

- Até porque, por conta daquilo, eu perdi uma boa parte da minha paz, perdi alegria, perdi trabalho, como vocês sabem. Perdi a confiança de vocês. Mas de tudo isso, o que eu mais perdi foi a mim mesma. Eu comecei a me questionar demais, num momento de fragilidade, você começa a acreditar em tudo de ruim que começam a falar de você. E assim, sobre esse episódio então, eu queria mais uma vez pedir desculpa. Se eu te ofendi, nunca foi minha intenção.

E ainda falou sobre ter reconhecido o erro cometido:

- Me alivia saber que eu prejudiquei a mim mesma e não qualquer outra pessoa. Foi difícil me perdoar, porque é incoerente com a pessoa que eu sou. Naquele momento eu me vi completamente vulnerável e hoje eu vejo como isso é maravilhoso, porque, quando a gente entende a nossa vulnerabilidade mais rápido, a gente cresce na vida. Quanto mais rápido a gente reconhece que não é 100%, a gente chega nesse 100% (...)Eu precisava ter passado por isso ara ter a certeza de que eu estava completamente desconectada de mim naquele período. Mas eu só enxergaria isso se alguma coisa me brecasse. Se esses meus planos perfeitos fossem interrompidos por uma força maior, que eu chamo de Deus.