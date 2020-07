Orlando Bloom faz desabafo sobre seu cãozinho que continua desaparecido: Um pesadelo acordado

20/07/2020 | 11:10



recentemente Orlando Bloom usou as redes sociais para anunciar que o seu cãozinho, Mighty, está sumido. Ele fez um apelo e avisou que a pessoa que encontrá-lo ganhará uma recompensa. O animalzinho continua desaparecido e, por meio do Instagram, o noivo de Katy Perry fez um novo post para desabafar:

Não me lembro de um momento na minha vida em que estive tão quebrado. A crueza que senti nesses últimos dias e noites sem dormir com a ideia de meu homenzinho estar perdido e assustado, comigo incapaz de fazer qualquer coisa para protegê-lo, é um pesadelo estando acordado. Sinto-me impotente ... talvez como tantas outras pessoas que estão perdendo entes queridos ou incapazes de vê-los por causa dos tempos atuais. Aproveite os momentos que compartilhamos com aqueles que amamos, porque nada é prometido.

Ele ainda continua:

Confie nisto e não tenha medo do amor ou medo de perder o amor. Amor é eterno. A ligação entre mim e Mighty mostra devoção de maneiras que eu nunca verdadeiramente entendi até agora.

Sou pai e parceiro dedicado, ainda assim, há uma razão pela qual eles os chamam de melhores amigos do homem. Eu sinto a sua falta.

Mande uma oração para o meu menino forte e poderoso encontrar o caminho de volta para sua família.

Com o post, ele recebeu o apoio de famosos como Justin Theroux:

Oh, amigo. Eu entendo isso. Te mandando amor.

Dias antes, ele havia postado um texto do autor e filósofo Daisaku Ikeda que dizia o seguinte:

A vida nem sempre é suave. Se fosse, nós nunca cresceríamos e não nos desenvolveríamos como seres humanos. Se somos bem-sucedidos, somos invejados, se falhamos, somos atacados e ridicularizados. Infelizmente, é assim que as pessoas são. O luto inesperado e o sofrimento podem estar à sua frente. Mas é precisamente quando você encontra esses momentos difíceis que você não pode ser derrotado. Nunca desista. Nunca recue.