Bruna Marquezine revela que rumores de envolvimento com Arthur Aguiar atrapalharam seu namoro com Neymar Jr.: Fiquei mega mal

06/07/2020 | 10:10



Após o fim do casamento de Arthur Aguiar e Mayra Cardi, a life coach abriu o jogo sobre 16 traições que teria sofrido de seu então marido. A principal delas teria sido com Aricia Silva, ex-A Fazenda, com quem o ator e cantor estaria junto desde 2018.

Com a repercussão da história, Aricia negou que tivesse sido amante e muito menos pivô dessa separação, apesar de depois Mayra postar prints provando o envolvimento dela com Arthur.

Agora, segundo informações do colunista, há todo um dossiê de mulheres com quem Arthur se envolveu - e teria traído - esses anos, como Giovanna Lancellotti, Pérola Faria, Solange Gomes, Antonia Fontenelle, Lua Blanco, Alice Wegmann, Bianca Andrade e outras. E algumas se pronunciaram sobre o assunto, como Bruna Marquezine, que após negar o envolvimento com o ator, ainda informou que esse rumor atrapalhou o seu namoro com Neymar Jr.! Por meio do Twitter, a atriz respondeu a uma seguidora:

Sonsa não. Eu namorava e essa palhaçada me causou um grande problema na época. Eu fiquei mega mal. Minha última preocupação era me pronunciar.

A atriz ainda repostou mensagens de seus seguidores que a ajudaram a contradizer as informações de Leo Dias. O colunista havia afirmado que ela e Arthur haviam se envolvido nos bastidores da novela Em Família, de 2014. Depois, ela postou:

E já deu, né?! Chega, galerinha. Acho que chegamos num limite legal.

Quem também se pronunciou foi Giovanna Lancellotti. Apesar de não falar abertamente, a atriz postou uma mensagem enigmática em seu Twitter:

Em meio ao caos, perdas e incertezas que atravessam o nosso país, eu realmente não tenho nem energia pra reviver feridas já cicatrizadas há anos. Sigo meus valores com honestidade e coração tranquilo desde sempre. Em todas as minhas relações. Relacionamentos tóxicos existem, precisamos combatê-los e falar sobre eles. Com responsabilidade e empatia. E que o respeito prevaleça sempre em qualquer tipo de relação.

Com todos esses nomes expostos por Leo Dias, Arthur se pronunciou por meio de uma carta escrita ao colunista para falar sobre esses relacionamentos do passado:

Tem verdades, sim, na história, mas também tem um monte de coisa que não é verdade! Entendo que você esteja hoje mais próximo da Mayra e queira favorecê-la de alguma forma, mas eu acho que merecia pelo menos ter a oportunidade de dizer se é verdade ou não. Você tem publicado inúmeras inverdades a meu respeito. Você já foi linchado na internet e sabe como isso é ruim e barra pesada. Quando você estava passando por um momento ruim, eu fui uma das pessoas que te mandou mensagem e energia boa e você sabe disso. Olha como eu já tô? Olha tudo que já tá acontecendo. Por que colocar coisas que não são verdades no meio de coisas que são verdades pra que tudo vire verdade? Essa conta tá ficando muito mais cara do que a de fato que eu teria que pagar pelos meus erros.Faz o que o seu coração mandar, mas eu precisava te escrever pra que pelo menos você parasse e pensasse. E se fosse você no meu lugar? O que você faria? Enfim? É isso!

Ele ainda continua e nega algumas informações:

OBS: Eu nunca nem encontrei a Solange Gomes pessoalmente na minha vida. NUNCA! E muito menos fiquei com ela. Essa história é ridícula, Leo. Se tivesse me perguntado, eu teria te falado. Com relação a Bianca [Andrade], Boca Rosa, eu fiquei com ela duas vezes na vida, ANTES de conhecer a Mayra. Eu não tive um relacionamento com ela. Não tínhamos nada. Ficamos duas vezes. Portanto, não houve e nem teria como haver traição. Quando eu conheci a Mayra,eu nunca mais vi ou falei com a Bianca.

Mayra, por sua vez, foi entrevistada por Leo Dias. Na conversa, ela foi questionada sobre se teria traído Arthur durante o relacionamento deles. Sua resposta foi a seguinte:

- Nunca. [Tive] várias [oportunidades]. Eu não traio as pessoas. Isso é escroto. Eu nunca traí ninguém.

Essa história ainda vai render, hein!