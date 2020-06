Ribeirão Pires conclui obra de montagem do Galpão de Triagem de Ouro Fino

Luís Felipe Soares



28/06/2020 | 18:34



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), aproveitou o fim de semana para vistoriar a conclusão do Galpão de Triagem em Ouro Fino, que funcionará como espaço de triagem para a coleta de lixo seletiva do município. A entrega virtual ocorreu na manhã deste sábado e também teve a presença de outros políticos locais, casos do vice-prefeito Gabriel Roncon, a secretária de Obras, Melissa Duaik, e a secretária de Meio Ambiente, Wanessa Isídio.

O local foi construído por meio de convênio com o FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), tendo custo de R$ 369 mil. Ele conta com cerca de 270 m² e está pronto para abrigar equipamentos como esteiras, balanças e carrinhos, além de possuir áreas para recepção, armazenamento e expedição dos materiais recicláveis. O objetivo é que atenda a população das regiões de Ouro Fino e Quarta Divisão.

Esse projeto estava paralisado desde 2017 e foi retomado recentemente. "Regularizamos o convênio e retomamos a construção deste galpão, espaço que permitirá a ampliação da capacidade de recolhimento e destinação de materiais para a reciclagem. Medida efetiva que contribui para a preservação de recursos naturais e na geração de renda para famílias da cidade", explica o prefeito.

O próximo passo será a aquisição dos equipamentos necessários para a atuação. A Prefeitura irá realizar chamamento para cooperativas interessadas em utilizar o galpão.