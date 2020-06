São Bernardo entrega Ginásio do Taboão com instalações completamente reformadas

Luís Felipe Soares



28/06/2020 | 18:33



A Prefeitura de São Bernardo celebrou a conclusão da reforma geral Ginásio de Esportes Benedito Pieralini Benaglia, localizado na rua Alfredo Bernardo Leite, no bairro do Taboão. A entrega das novas instalações do complexo poliesportivo ocorreu na manhã deste domingo, mas não contou com a participação de munícipes para que não houvesse aglomeração de pessoas, uma das medidas contra a proliferação da Covid-19.

O pequeno evento foi comandado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), ressaltando o investimento de R$ 325 mil. "Foi uma revitalização completa. De banheiros, vestiários, pintura, iluminação e telhado. O ginásio que estava destruído agora está totalmente recuperado'', comentou o tucano.

Além do chefe do Executivo do município, também marcaram presença o secretário de Esportes e Lazer, Sérgio Pasin, o do secretário de Serviços Urbanos, Sérgio Thomé, e a família de Benedito Pieralini Benaglia, que dá nome ao local.

Morando reforçou que, neste momento, campos e ginásios não podem ser utilizados por causa da quarentena como forma de combate à proliferação do novo coronavírus.