Após vídeo polêmico com o filho, Pedro Scooby declara: - Ensino a superar medos

21/06/2020 | 12:11



Pedro Scooby deu o que falar recentemente por conta de um vídeo em que ele aparece com o filho Dom, de oito anos de idade. No registro, o menino tenta dar mortais em uma cama elástica, saltos em que se dá uma volta de 360º no ar, e o surfista insiste para que ele, mesmo chorando, perca o medo.

A atitude acabou causando certa polêmica e Luana Piovani, mãe de Dom e ex-esposa de Scooby, desabafou em suas redes sociais, afirmando que precisa conviver em paz com o ex e, por isso, não assiste aos vídeos que ele posta com as crianças. Porém, garantiu que se alguma atitude que ele tomou for grave, o Ministério Público irá procurá-los.

Agora, na último sábado, dia 20, Scooby se pronunciou sobre o assunto, declarando:

- Deixar uma coisa clara para vocês, tudo isso que gira em torno da vida do Dom, o sonho de ser skatista, todos os feitos que ele tem feito tão novinho, com oito anos já mandando altas manobras, isso é uma escolha dele, começou ele no Instagram Stories.

- Na vida do Dom, eu estou como pai, estou ali para apoiar, dar todo suporte. E, por eu ter vivido uma vida de esporte radical, que é pegar onda gigante, eu tento mostrar pra ele a realidade que é. Ensino ele a superar os medos, a levar o tombo, levantar e seguir em frente. É muito bonito as pessoas olharem o que ele faz, mas se chocam com a realidade de que para você ter grandes feitos na vida, exige grandes sacrifícios. E exige muita superação, continuou.

O surfista ainda afirmou que tenta fazer Dom superar os medos não só para andar de skate, mas para a vida, e que esse é o jeito que ele escolheu educar os filhos.

- Eu respeito a educação de cada um e essa é minha educação. E a grande resposta dele para mim é, acho que praticamente todos os dias, ele falar: papai, você é o melhor pai do mundo. Poucas pessoas, mas poucas mesmo, estão dispostas a passar por grandes sacrifícios par alcançar grandes feitos, finalizou o surfista.