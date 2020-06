Setecidades tem nova programação de colunas

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 17:17



A partir deste domingo (21) o caderno Setecidades apresenta mudanças na publicação das suas colunas. A Cotidiano, por exemplo, assinada pelo professor Rodolfo de Souza, e que era veiculada todas às quintas-feiras, agora poderá ser lida aos domingos, em revezamento com Palavra do Bispo, de autoria do bispo da Diocese de Santo André – responsável por todas as igrejas católicas da região –, dom Pedro Carlos Cipollini, que costumava ser publicada às segundas-feiras.

Já a coluna Saúde&Cidadania, escrita pelo médico Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, continua chegando ao leitor às segundas-feiras, mas agora em esquema de revezamento com a novidade Sabores e Saberes, que estreia no jornal na edição de amanhã, e será assinada pelo também médico endocrinologista Antônio Carlos do Nascimento.

O novo colunista do jornal também contribui com materiais para a revista Veja, edição on-line, e para o jornal O Estado de S.Paulo. “Estou muito feliz por estar com o Diário, será muito legal, pois abrange área onde trabalho”, diz Antônio Carlos do Nascimento, que tem consultório em Santo André, além de São Paulo. Natural de Itanhaém, Litoral Sul do Estado, Nascimento, hoje com 56 anos, conta que saiu novo de lá.

O médico é formado pela Faculdade de Medicina de Campos, no Rio de Janeiro. Conta que fez dois anos de residência no Hospital do Servidor Público, em São Paulo. É doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Na primeira edição de sua coluna que será publicada neste domingo no Diário, Nascimento falará sobre obesidade, abordando bem-estar emocional, conceitos alimentares emagrecedores e hedonismo alimentar, por exemplo.