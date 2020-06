Estado autoriza clubes a testar jogadores

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/06/2020 | 00:01



A FPF (Federação Paulista de Futebol) enviou ontem aos clubes da Série A-1 documento no qual celebrou o fato de o governo do Estado ter permitido que a partir de segunda-feira os times possam iniciar alguns procedimentos em jogadores e demais funcionários para que os trabalhos sejam retomados dia 1º de julho. Protocolo reajustado foi enviado ao poder público para retomada gradual aos treinos.



“A FPF e os clubes receberam com grande satisfação o anúncio do governo do Estado de que os times poderão se preparar, entre 22 e 30 de junho, de maneira adequada, realizando testes clínicos, físicos e fisiológicos, de forma individualizada”, diz trecho do ofício da Federação. “Como previsto no protocolo, antes do início da readaptação, todos os profissionais deverão ser submetidos a testes de Covid-19. Todos os ambientes serão devidamente preparados e higienizados, com obrigatório uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), conforme determinado pelo centro de contingência do governo.”



Líder da competição, o Santo André não vai trazer os jogadores de volta imediatamente. Segundo o presidente Sidney Riquetto, o clube ainda estuda se vai reagrupar o elenco todo em um mesmo dia ou gradualmente até 30 de junho. O próprio Ramalhão arcará com os testes iniciais para seus atletas e funcionários, enquanto a FPF custeará a testagem pré-jogo. Sem revelar o local, o dirigente afirmou que existe “alternativa de local bem isolado” para que os andreenses voltem às atividades, já que não podem contar com o Jaçatuba nem com o Estádio Bruno Daniel.



O Água Santa, de Diadema, não respondeu aos questionamentos do Diário.