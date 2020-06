Muitos nomes no tabuleiro

Do Diário do Grande ABC



14/06/2020 | 09:55



A pandemia causada pela expansão desenfreada do novo coronavírus pelos quatro cantos do mundo ceifa vidas, corrói economias e drena os recursos dos cofres públicos quase na mesma velocidade, posto que os governos federal, estaduais e municipais têm sido obrigados a alocar cada vez mais verbas na área da saúde para fazer frente ao vírus. Não bastasse isso, precisam também prover a população com auxílios financeiros emergenciais e abrir mão, mesmo que temporariamente, de parte das receitas oriundas de taxas e impostos, entre outras medidas. Com 824 mortes até ontem e 11.731 casos confirmados, os prefeitos do Grande ABC sentem na pele a crise financeira.

Ainda assim, as sete cidades contabilizam pelo menos 62 nomes colocados como pré-candidatos a prefeito nas eleições municipais que se avizinham, conforme mostra reportagem de hoje deste Diário. Talvez surjam outros mais até que seja dada a largada às convenções partidárias, em 20 de julho, que definirá os quadros de cada sigla que vão oficialmente encabeçar a chapa na disputa, cuja data ainda não está cravada porque depende do desfecho do combate à pandemia.

Certo mesmo é que nem todos esses nomes estarão nas urnas. O jogo do xadrez eleitoral começa sempre assim, mas com o andar da carruagem uns se acomodam aqui, outros fazem composições ali e outros mais simplesmente desistem de empreitada tão difícil que é conquistar corações e mentes sem ter recursos financeiros e equipe para levar seus nomes aos eleitores.

A tarefa está sobremaneira complicada nestes tempos de pandemia, quando não se pode promover reuniões nem bater nas portas das casas para dizer que estará na disputa, a chamada pré-campanha. Que, aliás, não é permitida, mas todos fazem. Não há de se negar, porém, que é preciso coragem para colocar o nome à disposição para encarar o desafio de ir às urnas disputar o cargo de prefeito, quando se sabe que a tarefa de colocar a casa em ordem nos próximos anos pós-pandemia será das mais hercúleas.