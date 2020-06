Mãe da filha de Japinha, do CPM22, diz que ele nunca foi um bom pai: Jamais assumiu publicamente

11/06/2020 | 12:10



O baterista do CPM22, Ricardo Di Roberto, mais conhecido como Japinha, virou alvo de polêmica após ter um diálogo de 2012 divulgado no Twitter, em que ele conversa com uma menina que dizia ter 16 anos de idade sobre assuntos como namoro e virgindade. Na época, ele tinha 38 anos.

Não demorou até que o CPM22 se pronunciasse, anunciando na última quarta-feira, dia 10, o afastamento do baterista da banda. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que o baixista, Fernando Sanches, revelou por meio de suas redes sociais que estava deixando a banda sem muitas explicações. A atitude fez com que alguns fãs especulassem sobre uma suposta racha na banda por conta da polêmica com Japinha.

Além disso, ainda na quarta-feira, dia 10, a mãe da filha de Japinha decidiu se pronunciar sobre os recentes acontecimentos. Em seu Instagram, Nicole Kajihara disse que resolveu expor sua história após uma entrevista que o músico deu para um site, em que teria citado que tem uma filha e que o fez, segundo ela, para tentar limpar sua imagem.

Continuaria sem me pronunciar, mas devido aos acontecimentos dos últimos dias envolvendo um comportamento que eu, mulher e mãe independente, repugno, e a entrevista de Ricardo, quando resolveu magicamente tornar pública a paternidade, tenho lido muitas histórias desconexas e inverdades a meu respeito e a respeito da minha filha. Minha filha está crescida e já começa a ter contato com a mídia, notícias, fofocas, penso que pode até começar a ter contato com haters, então, após muito refletir, resolvi me posicionar para esclarecer qualquer fato a nós relacionado, começou Nicole.

Ela contou que conheceu Japinha em 2007 no meio artístico, já que é maquiadora, e que os dois tiveram um relacionamento por três anos, nunca assumido publicamente por ele.

Vou apenas pontuar que lidei com muita pressão psicológica depois que engravidei, afirmou. Nicole também falou que Japinha também nunca assumiu a filha publicamente e que a família dele demorou para tomar conhecimento de que o baterista era pai.

E agora, numa tentativa clara de tentar limpar sua imagem, abalada por uma situação que nada tem a ver comigo ou com minha filha, que dizem respeito apenas a ele, agora resolveu ser pai, publicamente, de uma menina. Mesmo sob o meu pedido de não envolvê-la nessa situação. Já que passou toda a vida escondendo, que não a expusesse agora. Não vou admitir que ninguém use a minha filha para se promover ou tentar purificar sua imagem em meio a esse turbilhão de informações pesadas. Pegar a cada 15 dias, ficar por algumas horinhas (tirar fotos pra ter como provar que é presente sim na vida da criança) e contribuir financeiramente não faz de ninguém um bom pai, desabafou.

A maquiadora ainda disse que educou Sophia sem a participação de Japinha e que sempre foi discreta sobre a relação deles, mas que agora resolveu se pronunciar por ver que a filha foi exposta.

Ser pai é educar, ser pai é realmente participar. Algo que eu fiz sozinha até hoje. Nossa relação nunca foi fácil, mas em respeito a nossa filha, nunca fui à mídia muito menos expus em nenhuma rede social.bSe nunca foi capaz de falar sobre ela antes, não será agora, por conveniência que irei permitir. Convença as pessoas da sua good vibe por outras características, não pela paternidade. Porque pai, pai mesmo, você não é, completou.