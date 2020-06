Príncipe Philip completa 99 anos de idade e recebe homenagens da família real

10/06/2020 | 10:10



Muito se fala sobre a Rainha Elizabeth II, monarca britânica que está a mais tempo no trono. Apesar disso, não podemos esquecer de seu esposo, o príncipe Philip, que atualmente ocupa o posto de consorte mais longevo da história do Reino Unido - e que completa 99 anos nesta quarta-feira, dia 10.

Para marcar a data, o Instagram da família real postou na última terça-feira, dia 9, uma nova foto da Rainha e de Philip. O casal posou no jardim no Castelo de Windsor, onde estão cumprindo a quarentena desde o dia 19 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Ambos se encontram no grupo de risco da doença.

Na imagem, a monarca traja um vestido de Angela Kelly, sua estilista pessoal, e usa como adereço o broche de diamante em formato de coração chamado Cullinan V que herdou de sua avó, a Rainha Mary, em 1953. Já o Duque de Edimburgo usa um blazer escuro, camisa branca, calça cinza e a gravata do exército britânico.

A página oficial também fez uma homenagem ao Duque relembrando fotos antigas dele em deveres reais e ao lado da rainha. Na legenda, parabéns com direito a emojis de bolo e balão:

Desejando um feliz aniversário ao duque de Edimburgo! Sua Alteza Real faz 99 anos hoje e passará o dia com A Rainha em Windsor.

Assim como no aniversário da rainha, no dia 21 de abril, o duque não terá a tradicional comemoração da data em respeito às medidas de isolamento social, mas irá se reunir com seus familiares por meio de uma vídeochamada, de cordo com a Hello Magazine.

Philip se afastou das atividades oficiais da realeza em 2017, aos 96 anos de idade, tendo completado 22 mil 219 compromissos solo desde 1952, ainda de acordo com a Hello Magazine. O último evento público no qual ele foi fotografado foi o casamento de Lady Gabriella Windsor e Thomas Kingston na capela de St. George em Windsor. Além disso, o consorte passou quatro noites no hospital King Edward VII, em Londres, em dezembro de 2019, para observação e tratamento em relação a uma condição pré-existente, que não foi especificada.