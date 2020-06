Pedro Scooby revela que está casado com Cintia Dicker, diz que a trairia com Luana Piovani e fala que Anitta não o cumprimentaria: - Vácuo

08/06/2020 | 11:10



Pedro Scooby participou de três vídeos para o canal de YouTube de Matheus Mazzafera e acabou revelando, em cada um deles, informações bem interessantes! Em um dos registros, o surfista informou que comprou uma nova casa em Portugal para morar com a sua atual, Cintia Dicker. Sobre a modelo, ele contou que ambos já estão casados. Eita!

- A gente vai se mudar para a casa que vai ser nossa. Ela fechou o apartamento dela em Nova York. A gente vai morar juntos aqui [em Portugal]. Ela escolheu junto comigo, a gente escolheu uma casa pronta já. (...) A gente fala muito em casamento. (...) A gente tá praticamente casado. Eu tenho um contrato de união estável. Eu sou [casado]. É que a Cintia tem uma coisa que eu acho muito maneira. A gente guarda muito as nossas coisas pra gente, os nossos planos, as coisas que a gente quer. A gente se ama muito, a gente se dá muito bem.

Ele ainda falou sobre como está a sua relação com a ex-esposa, Luana Piovani, e informou que ambos terão a guarda compartilhada dos três filhos, Dom, Bem e Liz:

- Agora eu vou passar a ter uma rotina, porque eu me separei faz pouco mais de um ano e agora a gente decidiu que seria guarda compartilhada, então eu vou ficar 15 dias com as crianças em Portugal. Eu acabei de pegar uma casa nova aqui, estou bem feliz. Graças a Deus [a relação] tá ótima. Eu sou um cara que não guarda rancor, não guardo mágoa, de ter falado de mim, de ter feito algum mal. Eu sou um cara da paz. Eu quero resolver tudo, quero estar bem com os outros. Quero colecionar amigos e não inimigos. Eu sou obrigado a ter ela na minha vida, pelo menos até os meninos ficarem grande, a gente vai ter que ter uma relação próxima para criar eles e entender o que é o melhor para os nossos filhos. Acredito que somos [amigos].

Depois, em um jogo com o youtuber, ele abriu o jogo sobre se tiraria ou não a aliança para algumas mulheres. Em determinado momento, Matheus quer saber se ele trairia Cintia com Luana! Após dar muita risada, Scooby responde:

- Já foi, né? De novo?

E Matheus diz:

- Tá pensando o B.O. que vai dar, né, com a Luana? É melhor você tirar [a aliança] para não ter um B.O. depois!

Por fim, o surfista admite, bem reticente:

- Ai, eu tiro, cara!

Após negar que ficaria com Rafa Kalimann e Bianca Andrade, Scooby admitiu que tiraria a sua aliança para Bruna Marquezine, Giovanna Lancellotti e Paolla Oliveira, após elogiar bastante as três famosas.

Por fim, em outro vídeo, Scooby falou sobre a sua outra ex bem famosa: Anitta.

- A gente brigou sério, mas já estava terminado, informou.

Depois, Matheus quis saber:

- Se encontrar, cumprimenta?

E Scooby responde:

- Eu vou cumprimentar. Pode ser que eu fique no vácuo, mas eu vou cumprimentar. Só ela pra responder [se vai cumprimentar de volta]. Eu sou um cara que não guarda mágoa de ninguém. Se você me desculpar das coisas erradas que eu fiz... e também eu sei perdoar as coisas erradas que fizeram comigo. Eu tenho uma relação com todas as minhas ex-namoradas que eu sempre cumprimentei, sempre tive uma amizade, um carinho, encontro, dou abraço, troco ideia. Não tenho mágoa, pelo contrário, eu torço para que tudo na vida dela dê certo, disse, informando que ainda ouve as canções de sua ex.