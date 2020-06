Estagiários do Mário Covas ficam sem refeições

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/06/2020 | 00:01



Estudantes da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) que fazem aulas práticas e teóricas no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, reivindicam fornecimento de alimentação diária pela instituição. Os alunos, que se definem como estagiários sem remuneração, tem como única alternativa adquirir alimentos na cantina do hospital e reclamam do preço alto.



“Com a pandemia da Covid-19 e o fechamento de restaurantes e do shopping, ficamos sem opção”, relatou um estudante, que pediu para não ser identificado.

Segundo o aluno, não é possível pedir comida por delivery e, neste caso, sobra apenas a cantina ou que cada um leve seu alimento. “Por não ser um número grande de estagiários e por não termos nenhum tipo de remuneração, diferentemente dos residentes, entendemos que seria viável que fornecessem ao menos a nossa alimentação”, relatou outro estudante.



De acordo com os alunos, a carga horária no hospital cumprida pelos futuros médicos varia de 30 a 60 horas semanais. “Já chegamos a ficar até 12 horas em alguns dias, mas por causa da pandemia e da necessidade de reduzir a quantidade de pessoas nos locais, esse número tem caído”, explicou um aluno.

Em nota, a assessoria de imprensa do Hospital Estadual Mário Covas informou que os alunos em questão não são estagiários, pois não possuem vínculos com o hospital. Apenas fazem no equipamento médico suas aulas.



Também por meio de nota, a assessoria de imprensa da FUABC (Fundação do ABC) e do Centro Universitário Saúde ABC informou que “a pandemia do novo coronavírus trouxe grandes desafios nos mais diversos segmentos, inclusive no de ensino. Que as aulas teóricas foram todas adaptadas para versões on-line, a distância. O ensino prático, que ocorre nos hospitais de ensino, também precisou ser readequado, a fim de cumprir as atividades programadas para os alunos do 6º ano do curso de Medicina”.



De acordo com o comunicado, após breve suspensão no início da quarentena, o estágio do 6º ano de Medicina foi retomado nos hospitais. “O Centro Universitário Saúde ABC realizou mapeamento das necessidades dos estudantes, quando foram identificadas vulnerabilidades pontuais de alimentação e de transporte. Nesse sentido, está em desenvolvimento na instituição de ensino um plano de ação para garantir a manutenção dos estudantes nos estágios”, relatou a nota.



As instituições esclareceram, ainda, que no caso específico do Hospital Estadual Mário Covas, são apenas oito alunos realizando estágio, cujos casos já estão sendo tratados no plano de ação. “Vale destacar que todas as decisões do Centro Universitário Saúde ABC são negociadas junto aos diretores dos hospitais e secretarias municipais de Saúde, para que os estágios ocorram da melhor forma possível, especialmente neste período de grandes adaptações frente à pandemia de Covid-19.”