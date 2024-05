Charge - 12 de maio de 2024

Em uma onda de solidariedade após as águas do Lago do Guaíba invadirem e submergirem 90% das cidades do Rio Grande do Sul desde o fim de abril, a população das sete cidades do Grande ABC mobilizou esforços no auxílio das vítimas afetadas das enchentes.

Em estimativa da Defesa Civil, os afetados pela instabilidade climática chegam a 1,9 milhão de pessoas. Até ontem, o número de mortos confirmados era de 136. O Estado ainda contabilizava 125 desaparecidos e 756 feridos. São 441,3 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 71,3 mil pessoas em abrigos e 339,9 mil pessoas desalojadas (na casa de parentes ou amigos).

Enquanto isto, na apuração do Diário, pelo menos 174 pontos regionais recebem doações – e 133 toneladas de alimentos já foram destinadas ao Estado mais ao Sul do País somente pelas prefeituras do Grande ABC, sem a contabilizar a iniciativa privada.