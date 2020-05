Simone, da dupla com Simaria, completa 36 anos e comemora com família

24/05/2020 | 18:10



Neste domingo, 24, a cantora Simone, da dupla com Simaria, completa 36 anos de idade. Isolada com a família por causa da pandemia do novo coronavírus, a comemoração foi caseira.

Em uma série de stories no Instagram, a cantora apareceu mostrando uma mesa farta de café da manhã, preparada com carinho pelo marido no dia do aniversário. "Hoje acordei mais velha. É, 'neném', a idade chega. Mas, glória à Deus, com muita saúde, com a família linda que Deus me deu, com fãs maravilhosos...quer mais o que?", disse.

Depois, Simone mostrou os filhos com algumas cartinhas repletas de coração feitas pelos pequeninos. "Ah, coração...eu amo vocês tanto! Tem coisa melhor do que acordar com meus passarinhos?", afirmou.

Ainda no Instagram, a cantora publicou uma foto em que está se apresentando em um dos shows com Simaria antes da pandemia. "Hoje é meu dia, só gratidão a Deus pela família, amigos e fãs", agradeceu.