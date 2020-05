Grazi Massafera e Cauã Reymond comemoram aniversário de oito anos da filha, Sofia: Me transformou e transforma todos os dias

23/05/2020 | 14:10



Dia feliz para Grazi Massafera e Cauã Reymond! Neste sábado, dia 23, a filha do ex-casal, Sofia, completa oito anos de idade e os atores aproveitaram a data para publicar homenagens para a pequena no Instagram.

Grazi postou uma série de fotos e vídeos de Sofia em sua página. Em alguns cliques, a menina aparece usando vestidos de festa junina, e em outros, ela posa para fotos em algumas viagens que fez com a mãe. Já nos vídeos, Sofia aparece cantando, curtindo a paisagem durante um safári, cozinhando e arrancando risadas de Massafera ao imitar seu sotaque.

Na legenda, Grazi se declarou para a pequena:

Hoje o dia é dela! Amor da minha vida, pequena gigante, anjo, pedacinho de mim, minha geminiana favorita, pedacinho de céu. Todos os dias são dela! Desse sorrisão largo que ama tagarelar, viajar, cantar, fazer rir, me imitar, que ama o vento no rosto, os animais e que tem sabedoria. Assim como o significado do seu nome, ela é raio de luz que ilumina a minha vida todinha, que me transformou e transforma todos os dias.

Por outro lado Cauã foi mais sucinto, e na legenda do clique que publicou com Sofia, escreveu apenas:

Minha bebê está cada dia mais linda!

Grazi comentou no post do ex-marido com um emoji de coração.