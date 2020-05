Anitta surpreende ao conversar ao vivo com Jonas Brothers em seu programa

22/05/2020 | 13:10



Anitta segue com seu programa no Multishow, agora intitulado como Anitta Dentro da Casinha, e na última quinta-feira, dia 21, ela contou com uma participação muito especial. De surpresa, os Jonas Brothers fizeram uma aparição e, arriscando no português, conversaram com a cantora sobre seus últimos lançamentos, os singles X e Five More Minutes, e um possível novo álbum no futuro.

- Estamos de quarentena e lidando com várias questões neste momento tão delicado. Com esses lançamentos, quisemos levar um pouco de alegria para os nossos fãs. Tínhamos essas canções gravadas e decidimos que agora seria o melhor momento para divulgá-las, explicou Nick Jonas.

X marca o primeiro trabalho dos irmãos com a cantora colombiana Karol G. Recentemente, a canção ganhou um clipe e já conta com mais de três milhões de visualizações no YouTube.

- Com essa quarentena, tentamos descobrir como fazer o videoclipe, já que estamos todos em casa, em lugares diferentes. Filmamos tudo com o nosso celular. Trabalhar com a Karol G foi ótimo. Ela é fantástica!, disse Joe Jonas.

Para fechar o papo, Anitta questionou sobre a possível chegada de um novo álbum.

- Nós, definitivamente, temos muitos trabalhos que finalizamos antes da pandemia. Por ora, queremos lançar algumas dessas canções deste projeto. Estamos esperando o momento ideal para lançar tudo e estamos animados para todos ouvirem X e Five More Minutes, finalizou Kevin Jonas.

Os Jonas Brothers tem muitos fãs no Brasil e afirmaram que estão com saudades do país. Após uma pausa de seis anos, os irmãos retornaram à atividade em 2019 com o lançamento do single e clipe de Sucker, faixa que integra o álbum Happiness Begins, divulgado no mesmo ano.