Com média de sete mortes por dia, região chega a 428 perdas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/05/2020 | 00:01



Desde o dia 25 de março, quando foi confirmada a primeira morte no Grande ABC, já se passaram 57 dias. De lá para cá, já foram mais 427 pessoas que perderam a luta contra a Covid-19, o que representa, em média, pelo menos sete novos óbitos por dia.



Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 18 mortes no Grande ABC, sendo oito em São Bernardo (que chegou a 160), cinco em Santo André (115), três em Diadema (66) e duas em São Caetano (32). Mauá (39), Ribeirão Pires (11) e Rio Grande da Serra (cinco) não tiveram novas baixas.



O número de casos confirmados também cresceu. Em 24 horas foram mais 205 pessoas contaminadas com a doença. Agora são 4.401 no total. Até ontem, 1.523 munícipes já haviam vencido a Covid-19.



No Estado, a situação também é alarmante. São 5.363 mortes causadas pelo novo coronavírus, sendo 216 confirmadas nas últimas 24 horas. São Paulo totaliza 69.859 casos da Covid-19, com uma ou mais pessoas infectadas em 484 cidades dos 645 municípios paulistas. Foi registrada pelo menos uma vítima fatal em 223 cidades.



A Secretaria estadual da Saúde informa que há quase 11 mil pacientes internados no Estado, sendo 4.169 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 6.645 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para à Covid-19 é de 71,7% no Estado e 87,9% na Grande São Paulo.



No Brasil foram registradas apenas ontem 888 novas mortes. Agora são 18.859 vítimas fatais da Covid-19. O número de casos confirmados saltou de 271.628 para 291.579 entre ontem e hoje, acréscimo de 19.951 em 24 horas.