Obituário 16-5-2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



16/05/2020 | 09:03



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 13 de maio

Benedito Fermino da Silva, 73. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 14 de maio

Noemy de Camargo Evangelista, 87. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Jardim da Colina.

Jayro Augusto Varella, 84. Natural de Sorocaba (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Judite Jorge Moreira, 84. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Claudio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lais Sui Guenka, 83. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia no Centro de São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Norival Alves, 80. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Jacinta Epiphani, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana Isac Ribeiro, 76. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no Jardim Líbano, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo (SP).

José Augusto Paulo, 75. Natural de Porto Real do Colégio (Alagoas). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Maria Helena Cardoso de Souza, 67. Natural de Alvorada do Sul (Paraná). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romeu João Bonetto, 66. Natural de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul). Residia no Parque Santa Amélia, em São Paulo (SP). Dia 14. Cemitério Campo Grande, Santo Amaro, em São Paulo (SP).

Irene Jucá Bezerra, 63. Natural de Saboeiro (Ceará). Residia no Jardim Primavera, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério de Vila Nova Cachoeira, em São Paulo (SP).

Maria Claudete da Silva, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Airton Aparecido Gomes, 60. Natural de Potirendaba (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusdedit Gomes Teixeira, 60. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Controlador de acesso. Dia 14. Jardim da Colina.

Nilton Rodrigues, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Ferreira de Lima, 57. Natural de Ribeirão (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Polidor. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosana Luiza Gaeta Alberto, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Alyne Thiara Pereira, 31. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 13 de maio

Adercina Alves Luiz, 81. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Helena Alves de Oliveira, 71. Residia no Alto Rio Doce (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Paulicéia.

Valter Coutinho, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Djanira Celestino, 62. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Aristeu Barbosa dos Santos, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 14 de maio

Leonor de Gouvea Bisognini, 69. Natural de Matão (SP). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério de Vila Euclides.

José Eduardo Mendonça Carvalho, 64. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



SÃO CAETANO

Jelisava Isler, 96. Natural da Iugoslávia. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 14. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

José Collado Arrebola, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 13 de maio

Augusto Lima Santana, 96. Natural de Cachoeira (Bahia). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Dia 13, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Job Domingos Benevides, 90. Natural de Campos dos Goytacazes (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Maria Tereza, em São Paulo (SP). Dia 13. Cemitério Municipal.

Antonio Belizario Filho, 84. Natural de Miraí (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 13. Cemitério Municipall

Maria Alves dos Santos, 73. Natural de Barro (CE). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo (SP). Dia 13, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Maria Alves Pereira da Silva, 68. Natural de Itapé (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Iraci Quitéria da Silva, 65. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Adair Nogueira da Silva Cruz, 63. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



Diadema, quinta-feira, dia 14 de maio

Joaquina Ribeiro de Souza, 80. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Valdemir Salustiano de Souza, 77. Natural de Anadia (Alagoas). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

José Fermino de Souza, 74. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14, em São Bernardo. Crematório Memorial Paulista.

José Antonio Gomes, 64. Natural de Canaã (Minas Gerais). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Alzira de Carvalho Santos, 60. Natural de Curaçá (Bahia). Residia na Vila Industrial. Dia 14. Crematório Unidas, em Piracicaba (SP).

Cleusa Auxiliadora de Abreu, 55. Natural de São Geraldo (Minas Gerais). Residia na Vila Ana Sofia. Dia 14. Vale da Paz.

Thiago Silva de Moura, 17. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 14. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 13 de maio

José Utrei Guerino, 65. Natural de Tanabi (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 13, em Mauá. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Anderson Alves de Oliveira, 37. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Ariane Sampaio dos Santos, 29. Natural de Carlos (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 13, em Mauá. Cemitério Municipal São Miguel Arcanjo (SP).



Mauá, quinta-feira, dia 14 de maio

Aldenor de Souza Nobre, 82. Natural de Ico (Ceará). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Griselde Alves dos Santos, 82. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Edna Aparecida Lima de Almeida, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Dias de Oliveira, 65. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Fernando Serizawa, 58. Natural de Birigui (SP). Residia no recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.

José Bezerra da Silva, 50. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 14, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Giselle de Souza Esteves, 38. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 14. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, terça-feira, dia 12 de maio

Esterlita Tavares dos Santos, 82. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no bairro São-Caetaninho, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Ruth Aguero Diniz, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Isabel Maciano de Souza, 61. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia na Estância Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quarta-feira, dia 13 de maio

Maria da Penha Ramalho Silva, 57. Natural de Sanharó (Pernambuco). Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Nilson Lerão de Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, dia 14 de maio

Kelly Cristina Moreira, 30. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Vendedora. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.