São Caetano anuncia testes para feirantes e motoristas de ônibus

09/05/2020 | 00:11



São Caetano, que começou a testagem em massa para comerciantes e comerciários em 25 de abril, anunciou que vai ampliar a ação para novos grupos de pessoas. A partir de segunda-feira também entram na lista feirantes e motoristas de ônibus da cidade. Na terça, será a vez dos profissionais da saúde que moram ou trabalham no município, mas que não façam parte do quadro de funcionários da rede pública.



O drive-thru da testagem, montado na Garagem Municipal (Avenida Presidente Kennedy, 2.100), só não vai funcionar amanhã. “Somos uma das cidades do País que mais testam, mas ainda é menos do que deveria ser”, disse o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), ontem, em suas redes sociais.

O chefe do Executivo começou a transmissão ao vivo lamentando o recorde de mortos no País (715 em 24 horas). “É número que traz preocupação e reflexão. Não tenho dúvidas ao dizer que é o momento mais grave desde a declaração da pandemia.”



Auricchio reforçou a importância de ficar em casa e disse que até dia 31 – data em que foi prorrogada a quarentena – “a responsabilidade e a solidariedade de cada um são o que fará a diferença”, mas se preocupou com a baixa taxa de isolamento na cidade, 47%. “Precisamos quebrar a cadeia de transmissão. Nós sabemos das dificuldades , mas estamos falando em quase 10 mil pessoas – são 9.897 mortos no País – que deixaram as famílias e amigos. Eles nos deixaram, muitas vezes, sem poder se despedir.”



De acordo com a secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura, o quadro é preocupante. “O que vemos é que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo. Muitos jovens também estão morrendo. É necessário usar máscara, inclusive no elevador para pegar pizza na portaria, por exemplo. Todos precisam fazer sua parte.” Ela lembrou que a chegada do frio pode piorar o cenário. “As pessoas ficam mais perto e em locais mais fechados.”