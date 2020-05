Após dar beijinho na web, Anitta canta pagode com Gui Araújo: - Fica amor, vamos dar um jeito em nossas vidas

08/05/2020 | 10:10



Parece que está ficando sério! Depois de mostrarem um beijinho na web, de Gui Araújo revelar que está quase namorando Anitta e de virarem a nova sensação das redes sociais, os dois resolveram cantar um pagodinho juntos na noite da última quinta-feira, dia 7.

E a letra da música foi para lá de propícia, já que diz: Fica amor, vamos dar um jeito em nossas vidas.

Os dois estavam juntinhos na casa da cantora, onde estão passando a quarentena, quando Anitta começou a cantar a música, dizendo que havia sido ela quem tinha pedido para tocar tal canção. O novo affair da cantora, então, se aproxima e eles começam a cantar bem pertinho um do outro. Parece que o amor está mesmo no ar, né?

Aliás, o relacionamento vem rendendo frutos para o ex-De Férias com o Ex. Segundo o jornal Extra, desde que começou a viver um romance com cantora, em meados de abril, o ex de Gabi Brandt tem ganhado maior projeção nas redes sociais, já que os índices de popularidade do influenciador não param de crescer. Para que tenha ideia, neste curto período em que está com Anitta, Gui já ganhou mais de 150 mil seguidores na rede social, ainda segundo o jornal.

E aí, o que você acha do novo casal?