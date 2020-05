Amiga posta prints para provar que Flayslane ficou com Neymar Jr. - na época ele estava tentando voltar com Bruna Marquezine

05/05/2020 | 10:11



Flayslane, ex-BBB, admitiu em entrevista ao Matheus Mazzafera recentemente que já ficou com Neymar Jr. O jogador de futebol ficou sabendo e desmentiu a cantora. Agora, como provas, uma amiga de Flay, chamada Dani Griff, divulgou um print em que mostra a suposta interação do jogador com Flay, mandando uma localização por meio do aplicativo Snapchat.

Ao comentar o assunto, a ex-BBB escreveu o seguinte em seu Twitter:

Vocês perceberam que eu sumi o dia todo? Não tô afim de ficar vendo o ibope imenso que vocês estão dando pra uma ficada, não, sério, vocês mesmos que endeusam esse homem, CHEGA! Eu não divulguei m***a de print nenhum, tenho que provar nada pra ninguém não, mudem a pauta!

Outra amiga de Flay que veio em sua defesa foi Lana Castro, que afirmou que ela não ficaria com Neymar caso ele estivesse namorando Bruna Marquezine. O affair, aliás, aconteceu quando Neymar estava justamente tentando retomar o seu relacionamento com a atriz, em 2016.

No Instagram, Lana escreveu o seguinte:

Até porque, a Flay não faria isso. Ele não tinha nada com a Bruna, mas pouco tempo depois apareceu namorando com ela. A gente até ficou impactada!!! Foi em 2016, na época em que ele foi jogar em Natal... não compactuamos com macho escroto... porém, ele deveria ter respeitado a Bruna se já estava de conversa com ela e se conhecendo melhor. Responsabilidade emocional.

Vale lembrar que o caso entre Flay e Neymar teria acontecido em outubro de 2016, quando o time do Brasil jogou contra a Bolívia na Arena Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. Na época, o jogador e Bruna estavam separados havia um ano, mas ao final de 2016, reataram o relacionamento.