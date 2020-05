Luana Piovani afirma que os filhos não tem permissão para viajar com o pai: Vamos de juiz

02/05/2020 | 15:11



As alfinetadas entre Luana Piovani e Pedro Scooby continuam! Desta vez, a atriz ameaçou levar o assunto para a justiça ao responder um comentário em seu Instagram, no qual uma seguidora questionava se ela deixaria os filhos viajarem com o surfista novamente:

Já deixei, né, e só deu xabu. Agora, quem deixa não sou eu. Vamos de juiz.

Os internautas comentaram que a artista provavelmente estava se referindo a ocasião em que as crianças foram para os Estados Unidos para ver o pai, em agosto de 2019, e não conseguiu falar com eles durante quatro dias.

Outra questão que tem gerado troca de farpas entre os dois é a pensão que Scooby destina às crianças, que moram com a mãe em Portugal. Luana afirma que o valor não é suficiente para cobrir os gastos dos pequenos, mas nas redes sociais o surfista afirma que o pagamento está em dia. Vale lembrar que, recentemente, o valor pago por Pedro diminuiu.

Enquanto isso, em terras portuguesas, Luana comemora o anúncio de desconfinamento gradual, anunciado pelo primeiro-ministro António Costa. De acordo com o jornal lusitano Correio da Manhã, a partir do dia 4 de maio diferentes setores da economia serão reabertos a cada 15 dias. No próximo domingo, dia 3, também chega ao fim o estado de emergência no país.

Nos Stories do Instagram, a loira comentou a situação:

- A gente vai observar como foi o andamento desse primeiro passo de liberdade. E, a partir dessa observação, daremos o segundo passo. Estamos começando a sair da toquinha e queria dizer que estou muito feliz. Estou começando a pensar em fazer novamente minhas aulinhas de yoga. Mas agora tudo de máscara, né, gente? Ontem, comentei com as crianças que está chegando a hora de começar a sair de casa, ficaram muito felizes. Vale a pena o sacrifício, está dando tudo certo.