Xuxa Meneghel diz que quarentena não é um sacrifício e fala da relação com o próprio corpo: O Ju não tem reclamado

22/04/2020 | 13:11



Xuxa Meneghel voltou a falar sobre a quarentena durante entrevista à revista Ela, do jornal O Globo. Para a apresentadora, que passa os dias com a filha, Sasha, e o companheiro, Junno Andrade, o momento é difícil, mas não tem sido um sacrifício para ela, que sempre ficou bastante tempo em casa.

- Estamos nos cuidando o máximo. Desinfetamos tudo que chega aqui. Mesmo com todos os cuidados possíveis, sabemos que podemos passar pela Covid-19. Não tem como prever o que está por vir futuramente. Estamos à base de vitamina c. Digamos que são umas férias meio forçada. Vejo as pessoas nervosas por estarem em casa e para mim isso sempre foi uma festa. Não é um sacrifício.

E já que estamos em quarentena, o tempo também foi assunto do bate-papo. Aos 57 anos de idade, Xuxa diz que suas rugas incomodam mais aos outros do que à ela mesma, que se sente bem resolvida com o próprio corpo, embora um pouco preguiçosa em alguns momentos:

- Eu estou bem e bem resolvida com meu corpo. Obviamente gostaria de ter mais colágeno, mais elasticidade, mas estou bem. O Ju não tem reclamado. Estou um pouco preguiçosa, deveria me cuidar um pouquinho mais, mas estou legal, disse.

Ela ainda alfinetou aqueles que pedem para ela colocar botox no rosto:

- Se posto uma foto no Instagram, logo dizem: Poderia colocar um Botox aí. Poderia, não! Vai colocar você. Não venham se meter na minha vida.

As fotos que posta nas redes sociais, aliás, são sem filtro. Xuxa confessou que até recebeu ajuda de Eliana para tratar as fotos, no entanto, a alternativa não deu certo, já que recebeu críticas do mesmo jeito:

- Não gosto de usar filtro nas minhas fotos. Outro dia, a Eliana me mandou um e resolvi aplicar. Fiquei bem diferente. Sou uma pessoa monocromática. Não tenho cílios e sobrancelhas. Meus cabelos são muito claros. Se eu não fizer algo, as pessoas ficam chocadas. Mas é aquilo: todo mundo usa e abusa do filtro. Mas, quando faço, logo criticam. Acredita que repararam no filtro?