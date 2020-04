Subsedes da Apeoesp no Grande ABC vão arrecadar cestas básicas para professores

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 12:20



A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) quer ajudar professores que estão sem salário durante a pandemia de coronavírus. Com a campanha Solidariedade nas Subsedes pretende arrecadar cestas básicas a serem distribuídas aos que estão em situação de vulnerabilidade. Todas as 94 unidades da entidade sindical estão recebendo doações de alimentos, produtos de limpeza e itens de proteção individual - seis delas são no Grande ABC (veja endereços abaixo).

A presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT), explicou que a distribuição das cestas básicas terá como prioridade os profissionais que estão sem aulas durante a quarentena como, por exemplo, os professores eventuais e os da chamada Categoria O, que não conseguiram ter aulas atribuídas. "Nós estamos profundamente engajados na defesa da vida, não apenas defendendo a continuidade do isolamento social como forma eficaz de proteção contra a covid-19, mas também realizando essa campanha de arrecadação de alimentos. Esses itens também serão distribuídos a outras pessoas que necessitarem, na medida das possibilidades", destacou Bebel. Ontem, a presidenta da Apeoesp participou da distribuição de 400 cestas básicas e 80 marmitex em Piracicaba, no interior de São Paulo.

Além da arrecadação de alimentos, a Apeoesp também está recebendo doações por meio de depósito bancário na sua conta Agência 0041/Conta 13-005573-9, no Banco Santander. Os recursos arrecadados serão utilizados na compra de mais alimentos para a categoria. "Esse é o momento de sermos solidários. A doação pode ser de qualquer valor. O isolamento é necessário, mas, para que ele seja feito, as famílias precisam de comida", defendeu a deputada.

As subsedes da Apeoesp no Grande ABC ficam :

em Diadema, na travessa Roberto, 200, Piraporinha;

em Mauá, av Santos Dumont, 69;

em Ribeirão Pires, na av. Doutor Ayrton Jairo França, centro;

em Santo André, na rua Xavier de Toledo, 471, centro,

em São Bernardo do Campo, na av. Dom Paulo Mariano, 40, Nova Petrópolis;

em São Caetano, na rua Rio Grande do Sul, 177, sobrado 35, centro.