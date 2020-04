Derek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 16:41



O Ginásio Laís Elena, que abriga a quadra principal do Complexo Pedro Dell''Antonia, em Santo André, recebe nesta sexta-feira as três primeiras pacientes da Covid-19 encaminhadas pela rede de saúde municipal. Segundo informações preliminares, são mulheres de 63, 64 e 69 anos, encaminhadas por UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. Por ora, apenas uma delas já deu entrada no local, enquanto as outras duas são aguardadas entre o fim da tarde e o início da noite.

Segundo o secretário de Saúde Márcio Chaves, as pacientes foram encaminhadas ao local porque as acomodações destinadas à Covid-19 no CHM (Centro Hospitalar Municipal) estão repletas. "Todos os os casos agora serão encaminhados para o hospital de campanha", declarou. O Pedro Dell''Antonia recebeu 180 leitos para tratar pacientes com todas as complexidades do novo coronavírus, inclusive 14 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).