Apaziguamento já

15/04/2020 | 23:59



É triste constatar que, em meio à mais terrível crise sanitária do último século, o Brasil assiste à disputa política, fratricida por natureza, entre dois de seus principais agentes públicos. Enquanto o sistema de saúde se aproxima da saturação, com o aumento da ocupação de leitos hospitalares destinados a pacientes diagnosticados com Covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), trava guerra fria, completamente extemporânea, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). Tudo o que o País não precisa neste momento são cizânias. Há gente para ser salva e uma economia por recuperar.

Se não são responsáveis pela proliferação do novo coronavírus, que até ontem tinha feito oficialmente 1.736 vítimas fatais no território nacional, as desavenças entre Estados e União certamente atravancam elaboração e execução dos planos de combate à pandemia. Se deixassem a disputa eleitoral para o momento oportuno, daqui a dois anos, Doria e Bolsonaro poderiam, juntos, ser protagonistas de projeto de enfrentamento da Covid-19 a ser utilizado como modelo e referência pelo Brasil afora.

Não é possível que o Estado mais rico da Nação já esteja emitindo sinais de esgotamento de seu sistema público de saúde sendo que a pandemia, pelas projeções matemáticas e de especialistas da área médica, ainda não atingiu o seu pico em São Paulo – algo projetado para o próximo mês. E que, diante desse dado estarrecedor, o governador empregue tempo considerável de sua agenda para fustigar o presidente, que muito poderia ajudá-lo na superação do problema.

No Grande ABC, uma das regiões mais importantes do País, a situação também já preocupa. Setenta por cento dos leitos para doentes infectados pelo novo coronavírus já estão ocupados – a esperança é a inauguração dos hospitais de campanha, que começou ontem por uma unidade em Santo André. As sete cidades contabilizam 44 mortes confirmadas e tudo o que sua população não precisa é que disputa política retarde ou atrapalhe o combate da doença. Apaziguamento já!