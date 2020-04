Multishow entrega que Gizelly é a próxima eliminada do BBB20, segundo colunista

14/04/2020 | 18:10



Terça-feira é dia de eliminação e muito fogo no parquinho no Big Brother Brasil! O paredão dessa terça-feira, dia 14, é formado por Mari Gonzalez, Gizelly Bicalho e Babu Santana. Ao que parece, o mistério para saber quem será o eliminado foi quebrado antes da hora. Segundo o colunista Leo Dias, o Multishow, canal por assinatura da Globo, teria vazado que Gizelly estaria ao lado de Flayslane, eliminada no último domingo, dia 12, no programa A Eliminação.

A falha teria acontecido na grade da programação online do canal, presente no Globosat Play, que anunciava a exibição do 13º episódio de A Eliminação com a participação de Flayslane e Gizelly. Em uma mensagem enviada ao colunista, o Multishow se desculpou pela falha:

O Multishow esclarece que houve um erro no cadastramento das informações do programa Big Brother Brasil - A Eliminação em seu sistema de programação. O canal não tem acesso à votação do reality, que segue aberta e só termina durante o programa de hoje, ao vivo. O Multishow pede desculpas pela falha.

O programa é apresentado por Titi Müller, Bruno de Lucca e Vivian Amorim, que entrevistam e relembram momentos dos eliminados mais recentes do Big Brother Brasil 20.