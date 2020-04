Alok divulga remix de Physical de Dua Lipa e faz live com a cantora

09/04/2020 | 17:11



Alok, DJ brasileiro e ganhador do considerado Grammy da música eletrônica Winter Music Conference com o remix da música Piece of Your Heart, do Meduza, divulgou, nessa quinta-feira, dia 9 o remix que produziu de Physical, uma das faixas do álbum Future Nostalgia, de Dua Lipa, que foi vazado antes de sua data lançamento oficial, como você pôde acompanhar aqui no ESTRELANDO.

Nas redes sociais, alguns fãs da cantora não gostaram muito da novidade e comentaram:

Quem permitiu esse remix de Physical do Alok?

Eu nunca achei algo tão ruim na música como esse remix de Physical...

Outros, confessaram ter gostado:

Eu vou ouvir escondido, nem está tão ruim, acho que com o tempo eu vou gostar mais!

Eu amei o remix de Physical feito pelo Alok!

Segundo o colunista Leo Dias, Alok revelou que sempre sentiu uma conexão com a música Physical e que já estava muito inspirado para fazer uma nova versão dela:

- A Physical já fazia parte da minha playlist desde que foi lançada. Tem algo nela que me conecta bastante, com uma linguagem muito atual e ao mesmo tempo com algo que me remete a lembranças boas do passado. Sobre o remix, eu me sinto mais a vontade em aceitar convites quando eu gosto muito do projeto, fica mais autêntico produzir com algo que você realmente goste. Assim como aconteceu com Piece of Your Heart do Meduza. E quando recebi esse convite da Dua Lipa fluiu muito rápido, porque eu já estava inspirado e já estava ouvindo muito a música.

Também nessa quinta-feira, o DJ esteve ao lado da cantora em uma live no seu Instagram. Alok parabenizou Dua Lipa pelo o lançamento do álbum e reafirmou:

- Eu estava ouvindo Physical todos os dias, porque o som é nostálgico e moderno, me faz lembrar de algo do passado, de alguma maneira, não sei... Eu, geralmente, não faço remix.

Em reposta, a cantora disse que se sentiu honrada pelo trabalho do DJ.