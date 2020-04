Tom Brady diz que Gisele Bündchen não estava satisfeita com o casamento: - Tive que me policiar

08/04/2020 | 19:10



Quem olha para as fotos de Tom Brady e Gisele Bündchen juntos não consegue imaginar que o casal passe por perrengues dentro do casamento, não é mesmo? Acontece que, assim como qualquer outro relacionamento, os dois também têm suas dificuldades em relação ao matrimônio.

Segundo à revista People, em uma nota divulgada nesta quarta-feira, dia 8, o jogador falou sobre problemas que seu casamento enfrentou durante uma entrevista com Howard Stern, locutor da rádio norte-americana SiriusXM.

No bate-papo, Brady disse que, há dois anos, Gisele estava infeliz com a relação:

- Uns anos atrás, ela sentia como se eu não estivesse fazendo a minha parte para a família. Ela sentia que eu estava jogando futebol americano durante toda a temporada da NFL, e ela ficava cuidando da casa. Ao final da temporada, ela dizia que eu ficava tipo: Legal, deixa eu resolver todos os meus outros compromissos profissionais e treinar mais para a próxima temporada. Então, ela falava: Quando é que você vai fazer coisas para a casa? Quando você vai levar as crianças para a escola e coisas assim? Isso foi um grande momento do nosso casamento, no qual eu tive que me policiar mais. Ela dizia: Poxa, eu tenho objetivos e sonhos também!

Tom contou que, a partir dali, ele começou uma grande transição. Deixou alguns treinos do New England Patriots, seu antigo time, e outros projetos de lado para passar mais tempo com a família:

- A situação não era boa. Gisele não estava satisfeita com o nosso casamento e eu precisava tentar mudar isso.

O jogador admitiu, ainda, que a mudança não foi nem um pouco fácil, e que a dupla chegou a fazer terapia de casal. O ponto alto do tratamento, para Brady, foi quando a modelo escreveu uma carta para ele para dizer como se sentia no casamento:

- Ela me escreveu uma carta muito bem pensada. Eu ainda a tenho. É uma carta muito sincera, na qual ela diz onde eu estou em nosso casamento, e é um ótimo jeito de lembrar que as coisas vão mudar e evoluir com o tempo. O que aconteceu e o que funcionou para nós há dez anos não funcionará para sempre. Nós sempre estaremos crescendo de maneira diferente.

Tom Brady relembrou que um relacionamento precisa ser trabalhado pelos dois para que se torne algo equilibrado. Uma das decisões do quarterback foi deixar o time New England Patriots e ir jogar no Tampa Bay Buccaneers para ficar mais próximo de seu filho Jack, de 12 anos de idade.

O atleta afirmou que ser pai antes dos 30 anos de idade nunca foi um plano, pois nunca quis que algo estivesse entre ele e sua carreira. Porém, os acontecimentos sucederam de uma forma diferente:

- As coisas mudaram para a melhor, porque eu encontrei uma esposa e a mulher que eu queria estar para sempre. Ela sempre me apoiou muito em tudo que fiz. Ela também trabalha muito, e quer ser uma grande e boa influência para o mundo.