S&P reafirma ratings A+/A-1 do Japão e mantém perspectiva positiva

03/04/2020 | 07:40



A agência de classificação de risco S&P Global Ratings reafirmou na manhã desta sexta-feira os ratings A+/A-1 do Japão e manteve para ele perspectiva positiva. De acordo com a instituição, o país tem economia próspera e diversificada, além de estabilidade política.

Em nota, a S&P afirma que a pandemia de coronavírus atrasou a estabilização fiscal do país, mas que o processo deve ser retomado dentro de um ou dois anos, juntamente com a recuperação econômica. "O impacto da Covid-19 não piorará mais do que projetamos atualmente", defende. O Japão também se beneficiaria, segundo a S&P, do fato de sua moeda, o iene, ser considerada um ativo de segurança.

A agência ainda fez previsões para Produto Interno Bruto (PIB) do país: contração de 1,2% em 2020, mas retomada e crescimento de acima de 2% em 2021.