FMI aprova nova estrutura de empréstimos que entra em vigor em 2021

31/03/2020 | 10:50



O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a estrutura da nova rodada de empréstimos da instituição, que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021.

Os atuais acordos de empréstimos bilaterais (BBAs) valem até 31 de dezembro de 2020.

De acordo com o FMI, os novos BBAs terão um prazo inicial de três anos - ou seja, até o final de 2023 - com a possibilidade de prorrogação por mais um ano, como forma de manter a capacidade de empréstimos da entidade em US$ 1 trilhão, em meio à pandemia de coronavírus.