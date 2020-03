O ex-BBB 20, Daniel, admite que o namoro com Marcela acabou atrapalhando o favoritismo dela

29/03/2020 | 16:10



O ex-BBB 20, Daniel já havia comentando em uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut que o relacionamento que teve com Marcela dentro do confinamento foi muito importante para a sua vida.

Mas antes disso tudo acontecer, os internautas do Twitter já haviam comentado que o ator que recebeu informações de fora por estar na casa de vidro, estaria surfando na onda dos dois milhões de seguidores da loira no reality. Daniel entrou na casa do BBB 20 comentando que Marcela era super sensata e que o público de fora gostava muito dela.

Dias depois o ator investiu em um relacionamento com a médica que acabou até dando certo. Em uma nova entrevista, agora para a coluna do Léo Dias, Daniel admitiu que o namoro com a ginecologista pode ter sim a prejudicado na disputa pelo prêmio principal do programa.

- Como as pessoas não gostaram muito do meu jeito, acredito que elas acabaram não gostando da Ma também, infelizmente. Mas eu garanto pra vocês que aqui fora vocês vão gostar muito da pessoa que eu sou e da pessoa que a Ma é. Sim, pretendo muito estar com ela aqui e logo a gente vai estar junto conversar também sobre tudo que aconteceu e está acontecendo.

Assim como qualquer pessoa que sai casa, Daniel comentou para o colunista que ficou extremamente surpreso com a porcentagem de rejeição que teve - cerca de 80%.

- A eliminação em si não foi tão surpresa assim, o que me assustou foi a porcentagem e a visão do público em relação a mim. Mas, como já disse, eu tinha a consciência de que a minha grande falta de atenção, esquecimento e tudo mais poderia ser visto aqui fora como maldade, infelizmente. E nunca, nunca na vida que faria algo assim por maldade.

Será que Daniel realmente fez Marcela perdeu o favoritismo no jogo?