Katy Perry está aproveitando a quarentena para planejar seu casamento com Orlando Bloom

27/03/2020 | 16:10



Planos adiados, mas nem um pouco cancelados! A cantora Katy Perry, que está cumprindo a quarentena junto ao noivo Orlando Bloom, está aproveitando o tempo livre para replanejar seu casamento, que estava marcado para junho deste ano, mas foi adiado por conta do coronavírus. O casal, que está esperando o primeiro filho junto, tem planos para que a cerimônia ocorra no Japão.

Retomando o plano original, Katy comentou em uma conversa com o programa Entertainment Tonight que gostaria de levar seus colegas do American Idol, Lionel Richie e Luke Bryan, para cantar no casamento.

Por conta da pandemia, a cerimônia provavelmente ocorrerá depois que Perry der à luz seu primogênito, já que a cantora está com seis meses de gestação. No entanto, ela não esta exatamente aliviada com isso. De acordo com a People, uma amiga próxima de Katy afirmou que ela estava muito animada para se casar mostrando sua barriguinha.

- Katy estava muito animada para se casar grávida. Ela achou que seria engraçado e fofo estar em seu vestido de noiva com uma barriga. Pelo menos agora eles podem aproveitar mais o tempo juntos até que o bebê chegue.

Katy e Orlando estão noivos desde fevereiro de 2019 e pretendiam se casar em dezembro do mesmo ano, mas adiaram a data por não conseguirem reservar o local que gostariam para a cerimônia.