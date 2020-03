Orlando Morando aguarda resultado de exame para novo coronavírus

Do Diário do Grande ABC



24/03/2020 | 23:50



O prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) revelou na noite desta terça-feira que aguarda resultado de exame para saber se está com o novo coronavírus. Durante transmissão no Facebook, o chefe do Paço são-bernardense contou que teve alguns dos sintomas pela manhã e no início da tarde, quando foi recomendado por seu médico que realizasse o teste. Ele espera pelo resultado nesta quarta.

"Não acordei muito bem. Achei que era cansaço. Por volta das 11h senti dor de cabeça e, às 13h, febre muito forte. Liguei para o médico e ele me recomendou fazer o exame. Vou aguardar (o resultado), deve ficar pronto amanhã. Como o que tem permeado nossa relação é a transparência e a verdade, seja qual for o resultado, espero que seja negativo, em respeito a vocês, serão os primeiros a saber", disse o prefeito, nas redes sociais.