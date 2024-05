Diadema promove Campanha de Rastreamento de Câncer de Boca

Levar informação e sobre o câncer bucal e identificar precocemente possíveis lesões suspeitas de malignidade ou a doença em estágio inicial serão os objetivos da Campanha de Rastreamento de Câncer de Boca, promovida pela Prefeitura de Diadema a partir de 6 de maio, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade.



“O público da campanha é composto por pessoas a partir de 40 anos de idade. É importante que a pessoa também faça sua autoavaliação para detectar precocemente qualquer alteração e, assim, intervir. Quando o diagnóstico é tardio ou em estágio avançado, as chances de cura ficam reduzidas”, alerta a dentista e coordenadora da área de Saúde Bucal no município, Carol Tiezzi. O diagnóstico precoce contribui para mais de 95% de chance de cura da doença.





Não é preciso agendamento para realizar a avaliação. Basta ir até sua UBS de referência com documento de identificação e carteirinha da Unidade.





Entre os principais fatores de risco para a doença estão o uso de álcool e fumo. Já os sinais sugestivos do câncer bucal são feridas que não cicatrizam em até duas semanas; manchas brancas, vermelhas e/ou negras em gengiva, língua, lábios, bochechas e céu da boca; inchaço; dormência na língua; sensação de "espinho na garganta"; e dificuldade para engolir ou para movimentar a língua.





AUTOEXAME

Para a coordenadora, realizar o autoexame ao menos duas vezes ao ano e, caso note alguma alteração, procurar a UBS mais próxima para avaliação da equipe odontológica pode fazer a diferença no diagnóstico precoce.





O procedimento deve ser feito em frente ao espelho e em ambiente iluminado, para melhor visualização. Lavar as mãos e remover próteses dentárias, caso a pessoa fizer uso. Examinar pescoço, comparando os lados direito e esquerdo e há presença de caroços ou áreas endurecidas. Puxar o lábio inferior para baixo e apalpar, repetir o procedimento com o lábio superior. Avaliar o lado interna das bochechas. Puxar a língua para fora e apalpar toda a extensão, observar os dois lados da língua e a parte de baixo. Não esquecer do céu da boca e o fundo da garganta.





DIAGNÓSTICO

Para marcar o início da campanha em 2024, foi feita ação no último dia 04 de maio durante o Mutirão do Lentes do Saber, e 209 pessoas passaram por avaliação bucal. Dessas, 17 apresentaram alterações.





Na campanha do ano passado, foram avaliadas 3.546 pessoas a partir de 20 anos. Dessas 230 apresentaram alterações sem suspeita de malignidade e 14 com suspeita de malignidade. Em 2023, 10 pessoas foram diagnosticadas com câncer bucal.