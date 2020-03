Justin Timberlake defende look icônico usado com Britney Spears em 2001: - Você poderia arrasar com isso hoje em dia

23/03/2020 | 14:10



Gosto não se discute! Em entrevista ao podcast do The New York Times, The Daily Popcast, Justin Timberlake defendeu o look jeans usado em conjunto por ele e pela então namorada Britney Spears no American Music Awards de 2001. O cantor de Can?t Stop the Feeling não ficou nem um pouco envergonhado pela escolha das roupas, e aposta que isso faria sucesso em 2020:

- Você poderia arrasar com isso hoje. Se você usar jeans sobre jeans, isso será documentado. Quer saber, eu não acho que eu poderia trazer isso de volta. Eu vou sair de cima do muro e dizer que, se usado corretamente, o jeans em jeans pode ser [trazido de volta].

Apesar do aparente orgulho pelo estilo, Timberlake admitiu que, quando se é jovem e apaixonado, você faz muitas coisas. Se isso é uma pontinha de arrependimento, podemos apenas imaginar!

Lance Bass, ex-membro do *NSYNC e apresentador do podcast, pareceu não querer comentar sobre as escolhas do colega, afirmando que o final dos anos 90 não fizeram bem algum para o mundo da moda. O apresentador ainda perguntou a Timberlake qual era o estilo favorito dele na época, permitindo ao entrevistado ressaltar seu amor por bandanas:

- Honestamente, cara, verdadeira confissão. Acho que comecei a usar bandanas porque não sabia o que fazer com meu cabelo.