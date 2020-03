São Caetano fecha comércio e serviços a partir de segunda

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



21/03/2020 | 00:01



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), anunciou ontem à noite, por meio das redes sociais, novas medidas com o objetivo de reforçar as ações destinadas a evitar a proliferação do novo coronavírus – a cidade tinha dez casos confirmados até o fechamento desta edição. Além de decretar estado de calamidade pública a partir de hoje, a administração decidiu determinar o fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviços, medida que entra em vigor na segunda-feira e segue por prazo indeterminado.

A ação da administração municipal não proíbe o funcionamento dos dois setores em sua totalidade, já que farmácias, padarias, postos de combustíveis, lojas de conveniência, unidades de saúde particulares, supermercados e afins (peixarias, açougues, sacolões etc), comércios exclusivos de produtos de limpeza e água mineral, restaurantes e pet shop estão autorizados a funcionar normalmente. No entanto, devem seguir orientações das autoridades de saúde quanto às medidas estabelecidas para garantir a segurança de clientes e usuários, como higienização dos locais.

“Ou nós bloqueamos a comunidade ou vamos continuar com a espiral de transmissão do coronavírus e o colapso do nosso sistema de saúde. Apelamos que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) analise a possibilidade da quarentena compulsória no Brasil por lei federal”, disse o prefeito.

OUTRAS MEDIDAS

A Prefeitura também adotou medidas para reduzir o impacto da retração da atividade econômica gerada por causa do avanço do novo coronavírus por todo o País. Entre as mudanças destinadas a beneficiar a população estão a suspensão das tarifas de água e esgoto e da taxa do lixo por três meses para quem paga a tarifa social, o que atinge 18 mil ligações e cerca de 50 mil pessoas. Também estão suspensos os cortes de inadimplentes e religação de água nas residências que estão com o fornecimento interrompido.

Os autônomos serão beneficiados com a suspensão do pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) de abril, maio e junho. Outra medida é a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário para os servidores da Prefeitura e funcionários da Organização Social de Saúde para o dia 31 de março.