Xuxa Meneghel reclama na web por não poder abraçar fãs devido ao novo coronavírus: Estou com coração apertado

16/03/2020 | 10:10



Xuxa Meneghel desabafou em suas redes sociais no último domingo, dia 15, sobre as mudanças que o novo coronavírus vem causando em sua vida. No Instagram, a apresentadora foi sincera ao reclamar que não pode abraçar seus fãs enquanto a pandemia não é controlada.

Pelo amor de Deus, passa logo essa coisa, eu que sou carente. Estou com coração apertado, gravar e não fotografar, gravar e não poder abraçar ninguém, e receber esse abraço da Sophia... ai paiiii, escreveu ela legenda de um vídeo em que aparece abraçando uma criança.

Nos comentários, diversos fãs concordaram com a apresentadora, dizendo:

Coisa mais linda! É de apertar o coração! Impossível estar do lado da nossa Rainha e não querer abraçar, escreveu uma internauta.

Depois que tudo passar quero um abraço bem apertado da minha diva loira!!!, disse mais uma.