11/03/2020 | 16:35



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 11, que está disposto a usar "todo o poder" do governo federal para lidar com o atual surto de coronavírus. A declaração é dada em dia de fortes quedas nas bolsas de Nova York, com investidores à espera de mais estímulos oficiais para contrabalançar os impactos negativos da doença na economia.

"Estou completamente preparado para usar todo o poder do governo federal para lidar com nosso atual desafio do coronavírus", afirmou Trump no Twitter, sem detalhar eventuais medidas.