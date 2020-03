Paula Braun fala sobre críticas a relacionamento com Mateus Solano

09/03/2020 | 19:12



A atriz Paula Braun comemorou nesta segunda-feira, 9, no Twitter seus 12 anos de união com o também ator Mateus Solano, o eterno Félix, de Amor à Vida. "Saudade do meu amor que está desde quinta em São Paulo. Fizemos 12 anos juntos".

Paula também lembrou de críticas que sofreu no começo do relacionamento.

"Lembro de um jornalista falar, quando ele ficou famoso, que ia me trocar por uma atriz famosa e bonita, que era questão de tempo. Machismo e presunção", disse.

A atriz de O Cheiro do Ralo e Amor à Vida comentou suas tentativas de se encaixar em padrões pré-estabelecidos. "Eu não sou diva, não sou fada, não sou magra padrão, não sou estrela de televisão. Sou só eu. É isso é mara. E eu demorei pra achar isso Mara, mas agora eu acho", afirmou em sua postagem.